V krškem mestnem jedru odprli prenovljeni odsek Ceste krških žrtev

Krško, 17. novembra - V Krškem so v sredo odprli prenovljeni odsek Ceste krških žrtev v mestnem jedru med Zatonom in policijsko postajo. Mestna občina Krško je v okviru dobrih 460.000 evrov vrednega projekta celovito prenovila tamkajšnjo cestno in drugo infrastrukturo. Družba Elektro Celje je ob tem uredila novo povezavo t. i. trafo postaj, podjetje Rudar pa toplovod.