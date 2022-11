Opozicija kljub upoštevanju njenih dopolnil nasprotuje spremembam pri dohodnini

Ljubljana, 17. novembra - DZ danes obravnava predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. V sredo so člani odbora za finance v zakonsko besedilo zapisali nekaj opozicijskih predlogov, a mu poslanci SDS in NSi v današnji razpravi vseeno odrekajo podporo. Zadržani so tudi v SD.