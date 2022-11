Pirc Musar v Trstu izpostavila, da želi slovenski narod poenotiti glede ključnih tem

Na srečanju v tržaškem Kulturnem domu, na katerem sta bila tudi predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Ksenija Dobrila iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Walter Bandelj iz Sveta slovenskih organizacij (SSO), je Pirc Musar tudi predstavila svojo kariero, vrednote in potek predsedniške kampanje. Kot danes piše Primorski dnevnik na svoji spletni strani, je na srečanju tudi dejala, da so pravice manjšin temeljne človekove pravice.

Zatem se je prva slovenska predsednica republike udeležila pogovornega večera, na katerem so govorili o aktualnih temah v Sloveniji in Evropi, dvostranskih odnosih med Slovenijo in Italijo ter vlogi manjšine in manjšin. Po poročanju Primorskega dnevnika je Pirc Musar v pogovoru med drugim priznala, da je bila odločitev za kandidaturo ena najtežjih odločitev v njenem življenju. Da se je v predsedniško tekmo podala brez "strankarskega nahrbtnika", namerava izkoristiti za preboj, ki ga želi doseči v svojem mandatu, in sicer odpravo razkola med levim in desnim delom družbe.

Kot navaja slovensko uredništvo Rai na svoji spletni strani, je bilo sprva predvideno, da bo dogodek v organizaciji slovenskega kluba in društva slovenskih izobražencev potekal pred drugim krogom predsedniških volitev in da bosta na njem sodelovala oba predsedniška kandidata.

Ob robu pogovornega večera je Pirc Musar za Rai pojasnila, da je bila predvolilna kampanja dolga in utrujajoča, zato takrat ni mogla priti na srečanje, a je obljubila, da v primeru izvolitve najprej obišče prav Trst. "In obljubo sem izpolnila z največjim veseljem," je dodala.