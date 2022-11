Muri tisoč evrov kazni zaradi navijačev, ki so prekinili tekmo

Brdo pri Kranju, 17. novembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 17. krogu Prve lige Telemach Muri izrekel 1000 evrov kazni, ker so njeni navijači prižigali večje količine bakel, eno odvrgli ob igrišče in povzročili prekinitve tekme na Fazaneriji, ko je Mura premagala Gorico z 2:0. Ob tem so domači navijači žaljivo skandirali.