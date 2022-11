Javne stavbe večinoma izpolnjujejo zahteve glede energetskih izkaznic

Ljubljana, 17. novembra - Energetski inšpektorji so tudi letos izvajali nadzore s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic. Nadzor so izvajali nad stavbami v ožjem javnem sektorju in pa na podlagi prejetih prijav. Ugotovili so, da so v ožjem javnem sektorju izkaznice večinoma zagotovljene, nekaj je bilo nedoslednosti pri njihovi namestitvi.