Inflacija na Hrvaškem oktobra z novim rekordom

Zagreb, 20. novembra - Cene življenjskih potrebščin na Hrvaškem so se oktobra na letni ravni dvignile za 13,2 odstotka, je objavil hrvaški statistični urad. Gre za novo najvišjo vrednost od začetka zbiranja podatkov. Najbolj, za 19,7 odstotka, so se v oktobru na letni ravni dvignile cene hrane in brezalkoholnih pijač.