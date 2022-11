Azijske borze večinoma v rdečem

Ljubljana, 17. novembra - Azijske borze so v današnjem trgovanju sledile padcem na Wall Streetu in se večinoma obarvale v rdeče. Na slabše razpoloženje so vplivali šibki obeti največjega ameriškega trgovca Target glede prodaje v prihajajoči praznični sezoni, posledično pa se povečuje tudi zaskrbljenost glede slabšanja stanja v celotni maloprodajni industriji.