New York, 16. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trgi so se namreč spopadali z mešanimi občutki, podatki o prodaji na drobno v ZDA so sicer stabilni, obeti za praznično nakupovalno sezono pa niso najboljši, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.