Na javni debati o dopisnikih kot temelju kateregakoli medija

Ljubljana, 16. novembra - Društvo novinarjev Slovenije je pred referendumom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) organiziralo javno debato RTV je ZAkon - dopisništva so ZAkon. Na njej so izpostavili pomen dopisnikov oziroma verodostojne informacije, preverjene na terenu. Spregovorili so še o pomenu javne radiotelevizije in usposobljenih novinarskih kadrov ter o zakonu o RTVS.