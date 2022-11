Danske rokometašice prizadejale Norvežankam prvi poraz, Slovenke osme

Ljubljana, 16. novembra - Po današnjih rokometnih tekmah zadnjega kroga drugega dela ženskega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji so znane vse polfinalistke. Iz ljubljanske skupine I so se med štiri uvrstile Danke in Norvežanke, iz skopske skupine II pa Francozinje in Črnogorke. Slovenke so osvojile končno osmo mesto.