ACH Volley do prve zmage v ligi prvakov

Ljubljana, 16. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja so se hitro pobrali po porazu v uvodnem krogu lige prvakov v Perugii. Na prvi domači tekmi so v Tivoliju pred več kot 4000 gledalci s 3:1 (20, 22, -21, 13) premagali nemški powervolleys Düren, s katerim so zdaj izenačeni na drugem mestu skupine E z eno zmago in porazom.