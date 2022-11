Solze sreče in žalosti po slovesu od rokometnega EP

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 17. novembra - Slovenske rokometašice kljub razočaranju po porazu proti Madžarkam dvignjenih glav zapuščajo letošnje evropsko prvenstvo v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Domači turnir so končale na osmem mestu in izboljšale doslej najboljšo uvrstitev z evropskega prvenstva na Madžarskem 2004, kjer so zasedle deveto mesto.