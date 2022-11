Novogoriški županski kandidati za hitrejše izvajanje projekta EPK

pripravila Rosana Rijavec

Nova Gorica, 17. novembra - Pet županskih kandidatov in kandidatka v Mestni občini Nova Gorica so letošnjo predvolilno kampanjo izvedli mirno. Razprave so se vrtele med drugim glede možnosti za razvojni preboj, rdeča nit vseh srečanj in soočenj pa je bilo prepočasno izvajanje projektov v zvezi z Evropsko prestolnico kulture (EPK).