Srbija, Avstrija in Madžarska skupno nad nezakonite migracije

Beograd, 16. novembra - Voditelji Srbije, Madžarske in Avstrije so danes v Beogradu podpisali memorandum o krepitvi sodelovanja v boju proti nezakonitim migracijam. Po besedah avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja je sporazum z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem podpisal, ker da je azilni sistem EU neučinkovit.