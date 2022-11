Volivci bodo v nedeljo odločili o novih vodstvih občin za prihodnja štiri leta

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 17. novembra - Na nedeljskih lokalnih volitvah bodo volivke in volivci odločali o vodstvih občin za naslednji štiriletni mandat. V 212 občinah bo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.