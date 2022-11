Državni svet vladi predlagal ureditev statusa in pravic gluhoslepih

Ljubljana, 16. novembra - Državni svet je na današnji seji razpravljal o zaključkih posveta Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Z namenom ureditve statusa in pravic oseb z gluhoslepoto je državni svet na vlado naslovil pobudo, naj prouči predlog zakona o ureditvi statusa in pravic gluhoslepih oseb in ga v najkrajšem možnem času vloži v zakonodajno proceduro.