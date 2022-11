DS ob podpori proračunskim dokumentom opozoril na finančno podhranjenost občin

Ljubljana, 16. novembra - Državni svet je danes podprl predlagano proračunske dokumente za 2023 in 2024, so pa kljub dogovoru o dvigu povprečnin opozorili na finančno podhranjenost občin. Med drugim so ugotovili tudi, da gospodarstvo letos ni bilo deležno pomoči v pričakovanem obsegu, prav tako po njihovih ocenah potrebam verjetno ne bodo zadostili načrti za leto 2023.