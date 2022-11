Pred mundialom tokrat brez vsesplošnega navdušenja navijačev

pripravil Nejc Molan

Doha/Berlin, 17. novembra - Katar napoveduje, da bo med nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga bo zalivska država gostila med 20. novembrom in 18. decembrom, državo obiskalo več kot milijon navijačev. Čeprav bo to SP prvo na arabskih tleh, navdušenje tako na Bližnjem vzhodu, v regiji, ki jo navadno združuje strast do nogometa, kot tudi drugod po svetu ni vsesplošno.