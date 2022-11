V Laškem z digitalnimi zgodbami sklenili Dneve slovenskega turizma

Laško, 16. novembra - V Laškem so Dneve slovenskega turizma sklenili z dogodkom IT-tour, ki je združil deležnike iz panoge na poti digitalne preobrazbe. Predstavili so 18 primerov dobre prakse, ki so že uresničeni in lahko služijo kot zgled in navdih, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).