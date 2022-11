Turško sodišče televizijskega evangelista obsodilo na več tisoč let zapora

Istanbul, 16. novembra - Sodišče v Istanbulu je danes spornega islamskega televizijskega evangelista Adnana Oktarja, ki se je obdajal s pomanjkljivo oblečenimi ženskami, na ponovljenem sojenju zaradi spolnih zločinov in drugih kaznivih dejanj obsodilo na 8658 let zapora, so poročali lokalni mediji.