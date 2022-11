Kandidati za ljubljanski mestni svet za povečanje proračuna za mlade

Ljubljana, 16. novembra - Deset kandidatov za ljubljanski mestni svet, med njimi pet kandidatov za župana, so se na soočenju z mladimi strinjali, da bi del proračuna občine, ki je namenjen mladim, vsako leto povečevali. Sodelujoči so se strinjali tudi, da bi podprli vzpostavitev kriznega centra za mlade od 18. do 29. leta starosti.