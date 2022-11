Tudi danes večmilijonski posel s svežnjem Petrolovih delnic

Ljubljana, 16. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je danes okrepil za 0,28 odstotka in trgovanje sklenil pri 1077,89 točke. Vlagatelji so sklenili za 5,9 milijona evrov poslov, od tega je bil posel s svežnjem Petrolovih delnic vreden 4,73 milijona evrov. Petrolove delnice so pri tem izgubile 0,46 odstotka. Največjo rast v prvi kotaciji so imele delnice Krke.