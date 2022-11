Zaradi izvajanja smrtne kazni EU Kuvajta morda ne bo uvrstila na brezvizumski seznam

Kuvajt, 16. novembra - V Kuvajtu so danes usmrtili sedem ljudi, obtoženih umora, je sporočilo tamkajšnje državno tožilstvo. Gre za prve usmrtitve v tej državi po letu 2017. V Bruslju so v odziv poklicali kuvajtskega veleposlanika in ga med drugim opozorili, da bi EU lahko odstopila od sprejetja predloga, po katerem bi Kuvajtčani v EU na kratko lahko potovali brez vizuma.