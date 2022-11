Člani odbora za obrambo v Veščinskem centru tudi o zanimanju za vstop v Slovensko vojsko

Vipava, 16. novembra - Člani odbora DZ za obrambo so v sklopu rednih obiskov ministrstva za obrambo obiskali Veščinski center Slovenske vojske v vipavski Vojašnici Janka Premrla Vojka. Med drugim so z vodstvom ministrstva spregovorili o tem, kako povečati zanimanje mladih za vstop v Slovensko vojsko, so sporočili z ministrstva.