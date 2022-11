Ukrajina zahteva takojšen dostop do kraja incidenta na Poljskem

Kijev, 16. novembra - Ukrajinske oblasti so danes zahtevale takojšen dostop do kraja na Poljskem, kjer je v torek padla raketa in terjala dve smrtni žrtvi. Zahteva oblasti prihaja kmalu po tem, ko je generalni sekretar zveze Nato opozoril, da je po prvih ugotovitvah eksplozijo verjetno povzročila raketa ukrajinskega sistema zračne obrambe.