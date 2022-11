Poznavalci opozarjajo pred rusko nafto, ki pride v EU iz Turčije

Bruselj, 16. novembra - Ruski prihodki od fosilnih goriv so oktobra upadli na najnižjo raven po invaziji na Ukrajino. EU z decembrom prepoveduje uvoz ruske nafte, a bi lahko ruski energenti še prihajali na staro celino, in sicer prek Turčije, so opozorili v neodvisnem centru za raziskave o energiji in čistem zraku (CREA) s sedežem na Finskem.