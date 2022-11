Na strateški konferenci o trgovini v ospredju trajnost

Brdo pri Kranju, 16. novembra - Za krepitev trajnostnega razvoja v trgovini so pomembni dobri odnosi tako med trgovskimi podjetji in zaposlenimi kot tudi z dobavitelji, so se strinjali predstavniki trgovcev na današnji okrogli mize, ki je potekala v okviru 16. Strateške konference o trgovini. So pa odnosi z dobavitelji na račun aktualnih kriz nekoliko načeti, so opozorili.