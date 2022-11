Ob energetski krizi v tretjem četrtletju rekordna izplačila dividend

New York, 20. novembra - Delničarji so v letošnjem tretjem četrtletju na svetovni ravni prejeli rekordnih 415,9 milijarde dolarjev dividend. Rekordne dividende so bile zabeležene predvsem na račun naftnih podjetij, ki so ob energetski krizi in visokih cenah surove nafte beležila odlične rezultate, pri čemer so te delila z delničarji.