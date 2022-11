Po incidentu na Poljskem prevladala previdnost in pozivi k umiritvi razmer

pripravil Luka Krek

Varšava/Bruselj/Bali/Kijev/Moskva, 16. novembra - Na vzhod Poljske je v torek zvečer sredi ruskega obstreljevanja Ukrajine na skladišče z žitom padla raketa in ubila dva človeka. Potem ko je Kijev sprva s prstom pokazal na Moskvo, trenutno vse kaže na to, da je šlo za raketo ukrajinske zračne obrambe. Svetovni voditelji so sicer enotni v pozivu k previdnosti in umiritvi razmer.