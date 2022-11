V središču Ljubljane z ostrim predmetom huje poškodoval žensko

Ljubljana, 16. novembra - V torek popoldne je v središču Ljubljane prišlo do fizičnega napada, v katerem je osumljenec po doslej zbranih informacijah policije z ostrim predmetom huje poškodoval žensko, nato pa s kraja pobegnil. Žrtev so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer se še vedno bori za življenje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.