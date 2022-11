Mövenpick prodaja Marche International v Francijo

Zürich, 16. novembra - Švicarska skupina Mövenpick prodaja gostinsko podjetje Marche International. Njegovih približno 150 lokalov, tudi v Sloveniji, bo leta 2023 prešlo v last francoske potovalne in gostinske skupine Lagardere Travel Retail, so danes sporočili iz družbe. Pogodbe o zaposlitvi približno 1700 delavcev po vsem svetu bodo ostale nespremenjene.