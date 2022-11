Med novostmi Goge nova Golobova kriminalka in roman Mirta Komela

Ljubljana, 16. novembra - Novomeška založba Goga je v Ljubljani predstavila novo, tokrat avtobiografsko obarvano kriminalko Tadeja Goloba Koma, prav tako avtobiografsko delo Ivane Djilas A si lahko vsaj enkrat tiho, roman Mirta Komela z naslovom Akiles in zgodbe Mirane Likar Ženska hiša. Poskrbeli so tudi za prevod kriminalke Tane French in zgodb Maše Kulanović.