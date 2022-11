Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 19. novembra - Slovenska matica je izdala knjigo Aleksandra Bassina Obris mojega časa, Mladinska knjig pa knjigo Pogovori, ki so mi spremenili življenje, ki je nastala v soavtorstvu igralke in TV-voditeljice Zvezdane Mlakar in urednika Roka Smoleja. Forum Ljubljana in Turistično društvo Pilštanj sta izdala strip Trojno gorje Jakoba Klemenčiča.