Golob in vodstvo SAZU za večjo promocijo znanosti v družbi

Ljubljana, 16. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je danes na povabilo predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Petra Štiha obiskal omenjeno institucijo, kjer se je srečal z vodstvom. Sogovorniki so na srečanju spregovorili tudi o večji promociji znanosti in o pobudi SAZU, da bi razglasili dan znanosti kot nov državni praznik.