Rusija trdi, da je na Poljsko priletela raketa ukrajinskega sistema zračne obrambe

Moskva, 16. novembra - Ruske oblasti so danes sporočile, da so na objavljenih slikah s kraja eksplozije na Poljskem vidni fragmenti rakete ukrajinskega sistema zračne obrambe in ponovno zanikale, da bi na ozemlje Poljske padle ruske rakete. Prav tako so zanikale, da bi v torek napadle ukrajinsko prestolnico in zatrdile, da so vse rakete dosegle svoje predvidene cilje.