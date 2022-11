Grah Whatmough pozdravlja vladno pobudo, a opozarja na morebiten konflikt interesov

Ljubljana, 16. novembra - Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough pozdravlja pobudo vlade, da bi vključila svojega predstavnika v pogajanja pri reševanju stavkovnega spora. Opozarja pa na morebiten konflikt interesov in zakonske podlage. Ustanovitelj ima namreč svoje predstavnike že v programskem in nadzornem svetu, so sporočili iz RTVS.