Gajserju v čast sedem ton težka skulptura v rodni vasi

Makole, 16. novembra - Petkratnega svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja je v domačem kraju doletela posebna čast. V rodnih Pečkah v občini Makole so mu na osrednjem krožišču v vasi postavili sedem ton težko kamnito skulpturo, v kateri so v kamen vklesali motokrosista in njegovo številko 243, poroča spletni portal Siol.