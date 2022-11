V odzivih na eksplozijo na Poljskem pozivi k previdnosti

Bali, 16. novembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da je absolutno nujno preprečiti eskalacijo vojne v Ukrajini, potem ko je na vzhod Poljske padla raketa in ubila dva človeka. Podobno so se odzvale francoske oblasti, k previdnosti pri odzivu sta pozvala tudi ameriški predsednik Joe Biden in poljski predsednik Andrzej Duda.