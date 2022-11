Ljubljana, 16. novembra - Vodja epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Vesna Zadnik bo danes ob 13. uri v avli stavbe C Onkološkega inštituta na Zaloški cesti 2 dala izjavo za medije o do sedaj zbranih podatkih vpliva epidemije covid-19 na breme raka v Sloveniji, so sporočili iz Onkološkega inštituta.