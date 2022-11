Dallas premagal LA Clippers na krilih 35 točk Dončića

Dallas, 16. novembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je poskrbel za novo vrhunsko predstavo v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan je bil s 35 točkami in z 11 skoki znova najboljši strelec Dallas Mavericks, ki so na domačem parketu premagali Los Angeles Clippers s 103:101. Dallas se je z osmo zmago, ob petih porazih, zavihtel na peto mesto lestvice zahoda.