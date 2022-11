Nato in G7 obsodila ruske napade na Ukrajino

Bali, 16. novembra - Voditelji držav G7 in zveze Nato, ki so prisotni na vrhu G20 v indonezijskem Baliju so v skupni izjavi po izrednem sestanku po eksploziji na Poljskem blizu meje z Ukrajino obsodili "barbarske raketne napade" Rusije na ukrajinska mesta in civilno infrastrukturo. Izjava dodaja, da so govorilu tudi o eksploziji na vzhodu Poljske.