Poljska zaradi domnevnega ruskega raketnega napada sklicala izredno sejo odbora za nacionalno varnost

Varšava, 15. novembra - Poljski premier Mateusz Morawiecki je nocoj sklical izredno sejo vladnega sveta za nacionalno varnost zaradi sicer še nepotrjenih poročil, da naj bi ruske rakete zadele kmetijo v poljski vasi blizu ukrajinske meje in pri tem ubile dve osebi. Pentagon je medtem sporočil, da so ZDA seznanjene s poročili in da informacije še preverjajo.