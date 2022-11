Francozinje in Črnogorke že v polfinalu rokometnega EP

Ljubljana, 15. novembra - Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske, ki ga gostijo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija, sta danes znani še dve polfinalistki. Z zmagama sta si prvo in drugo mesto v skupini II v Skopju zagotovili Francija in Črna gora. Prva je z 29:21 premagal Nemčijo, druga pa s 35:34 Romunijo.