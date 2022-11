Na soočenju o nujnosti zamika izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 15. novembra - Organizatorji referendumskih kampanj so na Televiziji Slovenija soočili mnenja o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi. Podporniki novele so zagovarjali zamik začetka izvajanja prvotnega zakona za leto dni, saj da je zakon neizvedljiv in pomanjkljiv, nasprotniki pa so poudarjali, da je prvotni zakon dober, zamik pa nepotreben.