Ministrstvo socialne partnerje pozvalo k podaji mnenj o osnutku novega zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 15. novembra - Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek novega zakona o dolgotrajni oskrbi. Osnutek so že posredovali socialnim partnerjem in zainteresirani javnosti, ki jih pozivajo k podaji stališč in predlogov, je razvidno iz dopisa ministrstva, ki ga je pridobila STA. Po poročanju N1 so osnutek zakona že posredovali tudi koalicijskim poslancem.