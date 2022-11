Pahor na odprtju novega vrtca v Rogatcu poudaril odgovornost odraslih za kakovostno življenje otrok

Rogatec, 15. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes na odprtju vrtca v Rogatcu poudaril odgovornost odraslih za kakovostno življenje otrok. Veliko hvaležnost je izrazil vzgojiteljem, ki z učitelji po njegovih besedah opravljajo izjemno pedagoško delo in mladim pomagajo, da odrastejo v ustvarjalne in radovedne ljudi, so sporočili iz predsednikovega urada.