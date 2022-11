V Ukrajini po ruskih raketnih napadih več kot sedem milijonov gospodinjstev brez elektrike

Kijev, 15. novembra - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da je več kot sedem milijonov gospodinjstev ostalo brez elektrike, potem ko so ruski raketni napadi prizadeli elektroenergetsko omrežje v državi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da Moskva s tovrstnimi napadi ne bo dosegla svojega cilja, in prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih.