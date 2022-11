Poziv vlade podjetjem k pogovorom o dobavi električne energije

Ljubljana, 15. novembra - Vlada predstavnike gospodarstva poziva, naj aktivno pristopijo k pogovorom z dobavitelji električne energije. Pridobijo naj več ponudb in pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb, na podlagi katerih bodo lahko sprejela utemeljene odločitve za zagotovitev varne in cenovno dostopne oskrbe v letu 2023, so sporočili iz urada vlade za informiranje.