Arso z opozorili za izboljšanje kakovosti zraka v kurilnih mesecih

Ljubljana, 19. novembra - V času, ko je kurilna sezona v polnem teku, Agencija RS za okolje (Arso) v luči skrbi za kakovost zraka uporabnike malih kurilnih naprav opominja na neustreznost uporabe določenih materialov, med katerimi so star papir, kemijsko obdelan les, plastika in drugi odpadki. Ob tem opozarjajo tudi na pomembnost zmanjšanja toplotnih izgub stavb.

Arso opozarja, da se v dneh brez vetra in s temperaturnim obratom kakovost zraka zaradi izpustov kakovost zraka intenzivno slabša.

Zaveznika pri izboljšanju kakovosti sta sicer veter in močnejše padavine, a skrbi za boljši zrak ne moremo prepustiti zgolj njima, so izpostavili na agenciji.

V luči tega so opozorili na uporabo primernih materialov za goriva in na ustrezno oskrbo samih kurilnih naprav. Kot so spomnili, v kurilne naprave ne sodijo star papir in karton, vlažen in kemijsko obdelan les (iverka, barvan in lakiran les), plastika, embalaža, krpe in drugi odpadki.

V primerih, ko je to izvedljivo, državljanom svetujejo tudi zamenjavo neučinkovitih kurilnih naprav ali priklop na daljinsko ogrevanje. Ob tem poudarjajo tudi pomembnost zmanjšanja toplotnih izgub v stavbah.

K izboljšani kakovosti lahko prispevamo tudi z izogibanjem kurjenju na prostem in s tem, da se ne "kratkočasimo z ognjemeti", so še navedli in med ukrepi izpostavili tudi zmanjšano uporabo gnojil, s čimer poskrbimo za znižanje izpustov amoniaka, ter uporabo ustreznejših načinov mobilnosti, kot so hoja, javni ali skupni prevoz, uporaba kolesa, skiroja, rolerjev ali rolke.

Kakovosti zraka so posebno pozornosti namenili tudi v Poročilu o okolju v Sloveniji 2022. Kot je septembra po obravnavi poročila na pristojnem odboru DZ povedal državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl, je stanje okolja v državi generalno gledano zadovoljivo, zmanjšali so se izpusti onesnaževal v zrak, vodo in tla. Najbolj zaskrbljujoči pa so trendi kazalcev, ki prikazujejo stanje podnebja.