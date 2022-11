Finance o infrastrukturnih projektih v Sloveniji (16. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Teja Grapulin v komentarju Pri evropskih milijardah se zgodba ponavlja, hitimo in zamujamo piše o infrastrukturnih projektih v Sloveniji. Izpostavlja, da zastoji nastajajo zaradi višjih cen in zamud pri dobavi gradbenih materialov, pomanjkanja delovne sile na gradbiščih in pridobivanja dovoljenj.